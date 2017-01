Portas do esquecimento. Chan Hong exige maior atenção a conjunto monumental

O desmazelo a que estão votadas as Portas do Entendimento envergonha Macau, defende Chan Hong. A deputada exige saber se o Governo continua sem planos para reabilitar o conjunto escultórico concebido no início da década de 90 por Charters de Almeida.

Custou 28 milhões de patacas ao erário público, foi durante um breve período de tempo uma badalada atracção turística e agora está votado ao abandono. Chan Hong não se conforma com a sorte das Portas do Entendimento e decidiu, por isso, dirigir ao Executivo uma interpelação escrita em que questiona o Governo sobre as razões pelas quais o monumento continua envolto por um véu de esquecimento.

Na interpelação que dirige à Administração, a deputada lembra que o conjunto escultórico foi inaugurado em 1993. O monumento foi o primeiro de uma série de intervenções artísticas ao ar livre alusivos à multi-secular amizade sino-portuguesa. Depois do regresso de Macau à soberania da República Popular da China, as Portas do Entendimento foram votadas progressivamente ao abandono, acusa Chan Hong. A deputada traça um retrato pouco abonatório das actuais condições em que se encontra o monumento: rodeada de ervas daninhas e de lixo, a escultura viu o tempo delapidar também a sua integridade física. Na interpelação que dirige ao Executivo, Chan Hong diz que uma das lajes de granito que compõem a estrutura caiu há vários anos sem que fosse colocada no lugar e, se tal não bastasse, o conjunto patrimonial foi ainda alvo de um acto de vandalismo, com a imposição de um grafitti num dos alçados do monumento.

A parlamentar define as actuais condições das Portas do Entendimento como “deprimentes” e sublinha mesmo a ironia da inscrição com que são saudados os poucos visitantes que assomam ao local: “Portas do Entendimento, o desejo de dois países. O espírito de Macau”.

Dado o estado das relações entre a República Popular da China e os países de língua portuguesa, o estado de abandono a que está votado o conjunto monumental e a falta de manutenção da escultura, da autoria de Charters de Almeida, envergonham o Governo da Região Administrativa Especial de Macau, considera Chan Hong. Na interpelação que dirige ao Executivo, a deputada acusa a administração de estar a passar uma mensagem errada, ao não zelar pela integridade do monumento: “Como é que um monumento delapidado pode simbolizar o “entendimento” diplomático e as relações económicas entre os dois países?”, critica.

A parlamentar coloca ainda em causa o que considera ser a falta de atenção do Governo para com questões como a higiene e a segurança de quem visita o local: “Do ponto de vista da segurança e da higiene, o Executivo não colocou no local qualquer aviso a chamar a atenção para as condições em que se encontra o monumento. Se uma laje cai em cima de alguém, de quem são as responsabilidades?”, interroga a deputada.

Chan Hong não é, de resto, a primeira deputada a chamar a questão para a falta de manutenção do conjunto arquitectónico. Em 2010, o estado de degradação do monumento motivou uma interpelação por parte de Melinda Chan, que lembrava que no ano anterior, o Executivo havia prometido que a reparação das Portas do Entendimento ia ser repensada em conjunto com o projecto de reordenamento das zonas litorais.

Oito anos depois, Chan Hong lembra que nada foi feito. Em Julho último, o Governo disse mesmo a um deputado que não dispunha ainda de um projecto de reabilitação do conjunto escultórico. Na interpelação que dirige ao Executivo, Chan exige saber quantos anos mais tem a população de Macau de esperar até ver o monumento reabilitado e pergunta o que tem feito o Governo para garantir a segurança de quem visita o local: “Já há muitos anos que a estrutura das Portas do Entendimento representa um perigo para quem a visita. O Executivo vai conduzir uma inspecção exaustiva às condições estruturais do monumento?”, pergunta a deputada. “E se existir risco, está o Governo disponível para proibir o acesso ao local com efeitos imediatos?”, remata.