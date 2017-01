Polícia Judiciária faz quatro detidos por crimes relacionados com tráfico de droga

A Polícia Judiciária deteve ontem quatro pessoas, três homens e uma mulher, com idades entre os 40 e 52 anos depois de ter recebido uma denúncia. Segundo o canal chinês da Rádio Macau, as autoridades foram alertadas para a entrada de um grupo de pessoas vindas do Continente, através do Posto Fronteiriço de Cotai, na posse de estupefacientes.

A Polícia Judiciária interceptou um primeiro suspeito na posse de uma pequena dose de ketamina. O homem tentava regressar ao no território, proveniente da República Popular da China, depois de já ter sido referenciado pelas autoridades de Macau.

Os outros suspeitos foram detidos depois da Polícia Judiciária ter decidido investigar a residência de uma mulher. No local, as autoridades detiverem igualmente dois homens, tendo encontrado metafetaminas e o equipamento para o consumo das mesmas. A PJ acredita que a mulher usava a casa para a venda de estupefacientes.

