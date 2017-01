A Associação dos Proprietários do Pearl Horizon angariou mais de 140 mil patacas para ajudar a pagar o tratamento hospitalar de uma investidora que adoeceu com problemas mentais. Kou Meng Pok, presidente do organismo, diz que a mulher vendeu o antigo apartamento para adquirir uma fracção no empreendimento residencial. Os problemas de saúde da mulher, sustenta o dirigente têm-se agravado face à ausência de uma solução para o caso.

