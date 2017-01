Open da Austrália: Andy Murray segue em frente, Simona Halep eliminada

O britânico Andy Murray, líder do ‘ranking’ mundial, estreou-se esta segunda-feira no Open da Austrália, primeiro ‘Grand Slam’ do ano, com uma vitória sobre o ucraniano Illya Marchenko, 93.º do circuito.

Murray, que nunca venceu o torneio australiano, embora tenha chegado à final em 2010, 2011, 2013, 2015 e 2016, superiorizou-se a Marchenko em três ‘sets’, pelos parciais de 7-5, 7-6 (7-5) e 6-2.

Na segunda ronda, o britânico defrontará outro jogador de Leste, o russo Andrey Rublev, proveniente do torneio de qualificação e que ocupa actualmente o lugar 152 da hierarquia.

O primeiro dia do Open da Austrália, afectado pelo intenso calor em Melbourne, ficou marcado pela inesperada eliminação da romena Simona Halep, quarta posicionada da tabela feminino. Na sétima passagem pelo quadro principal do ‘major’ australiano, Halep repetiu a prestação de 2016 e despediu-se logo à primeira, desta feita no encontro diante da norte-americana Shelby Rodgers, 52.ª jogadora do ‘ranking’. Rodgers venceu Halep pelos parciais de 6-3 e 6-1. A romena chegou a solicitar assistência médica durante o embate.

De fora da edição de 2016 do Open da Austrália está também o tenista português Gastão Elias, 77.º do ‘ranking’ mundial. Elias foi ontem eliminado pelo australiano Nick Kyrgios, 13.º, na ronda inaugural do Open da Austrália, primeiro ‘Grand Slam’ do ano. O número dois português perdeu com o vice-campeão da edição de 2015 do Estoril Open em três ‘sets’, pelos parciais de 6-1, 6-2 e 6-2, em uma hora e 24 minutos.

Na segunda ronda, Kyrgios, que tem como melhor prestação no ‘major’ australiano a presença nos quartos de final de 2015, vai defrontar o italiano Andreas Seppi, 84.º da classificação mundial. Com a despedida de Gastão Elias, resta um português no quadro principal do torneio de Melbourne, João Sousa, 37.º do ‘ranking’, que se estreia hoje na edição de 2017 do Open da Austrália, frente a outro australiano, Jordan Thompson, 76.º do circuito.

