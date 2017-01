João Sousa sobe sete posições no “ranking” ATP

O tenista português João Sousa, finalista do torneio de Sydney – um dos ‘balões de ensaio’ para o Open da Austrália – que ontem teve início, subiu sete lugares no ‘ranking’ mundial, ocupando agora a 37.ª posição.

A prestação no torneio de Sydney, onde o número um português nunca tinha passado da primeira ronda, permitiu-lhe esta ‘escalada’ na classificação que continua a ser comandada pelo britânico Andy Murray, que já passou à segunda ronda do Open da Austrália de 2017.

Gastão Elias também se ‘valorizou’ na classificação mundial, subindo quatro posições, para o 77.º lugar, depois de ter chegado à segunda do torneio neozelandês de Auckland, Nova Zelândia, outra prova que prepara o primeiro ‘Grand Slam’ do ano.

O número três português, Pedro Sousa, afastado logo na primeira eliminatória do torneio de qualificação do Open da Austrália, mantém-se em 189.º lugar da hierarquia.

Em femininos, a primeira posição da lista mundial continua a ser ocupada pela alemã Angelique Kerber, que começou ontem a defender o título no Open da Austrália, enquanto a número um portuguesa, Michelle Larcher de Brito ‘caiu’ uma posição e surge no lugar 230.

