Inscrições para o acesso ao ensino infantil terminam na sexta-feira

O processo de registo central de crianças nascidas entre 2012 e 2014 que se inscrevem pela primeira vez no ensino infantil termina na próxima sexta-feira, lembra a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). O organismo alertou os pais para que procedam ao registo dos seus filhos o mais rapidamente possível.

Os Serviços de Educação e Juventude avançaram ainda que até às 17h de ontem já se tinham inscrito 5900 alunos, valor que representa 92 por cento das inscrições previstas. De igual modo, a DSEJ adiante que se encontram 150 contas de alunos abertas, mas sem o registo concluído.

O organismo insta ainda os pais e encarregados de educação que já completaram o registo a ler a regulamentação de admissão das escolas às quais se candidataram, de modo a que possam seguir as normas relativas à conclusão do processo de inscrição. A DSEJ lembra que há datas e as horas estabelecidas para a condução das entrevistas e que uma eventual falha coloca em causa a calendarização dos restantes compromissos.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...