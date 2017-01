A paciente do sexo feminino que contraiu o vírus da gripe de aviária H7N9 continua internada na ala de isolamento do Hospital Conde de São Januário. De acordo com as informações divulgadas pelos Serviços de Saúde, a paciente continua a receber tratamento e apresentou, durante o dia de ontem, febre baixa. As mais de sete dezenas de pessoas que contactaram com a doente não apresentaram qualquer tipo de sintoma até ao momento.

