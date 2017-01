O Instituto Cultural (IC) e o Corpo de Bombeiros inspeccionaram conjuntamente quatro dezenas de templo para averiguar o estado dos equipamentos de extinção de incêndios e para promover a segurança durante os festejos de entrada no Ano do Galo. Durante o Ano Novo Chinês, o Instituto Cultural vai destacar funcionários para inspeccionar os templos da cidade de forma a garantir que os paus de incenso e as velas não permaneçam acesos e que a electricidade se mantém desligada durante a noite.

