Gripe e tempo frio fazem disparar número de pacientes no hospital público

A queda das temperaturas e o pico da gripe que se faz sentir habitualmente nos meses de Inverno contribuíram para um aumento assinalável do número de pacientes que recorreram nos últimos dias aos serviços do Centro Hospitalar Conde de São Januário, reconheceu Lo Iek Long, especialista do Centro de Prevenção e Tratamento de Tuberculose à emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

O responsável sublinhou que o hospital público teve de aumentar o número de camas disponíveis para responder à procura por parte dos pacientes e aconselhou a população a administrar a vacina contra a gripe, de forma a que todos se mantenham protegidos face à patologia.

A Direcção dos Serviços de Saúde vão ter todos os postos de saúde abertos para a administração da vacina, incluindo o Posto de Saúde Provisório de Seac Pai Van, até ao próximo fim-de-semana, recorda Lo Iek Long.

