Fórum Bo’ao para o Desenvolvimento decorre em Macau pela segunda vez

O Fórum Bo’ao para o Desenvolvimento volta este ano a realizar-se em Macau, A iniciativa deverá decorrer a 5 e 6 de Novembro e conta com a organização conjunta do secretariado do Fórum Bo’ao, da Federação da Juventude de Macau e da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST). A assinatura do acordo de cooperação entre os organismos foi assinado no passado sábado e os trabalhos oficiais arrancaram no mesmo dia.

Tal como aconteceu em edições anteriores da iniciativa, estarão presentes representantes de vários países e regiões do continente asiático para discutir acções que viabilizam uma prosperidade e um desenvolvimento comum a todos os participantes. O debate passa também pela recolha de contributos e ideias tendo em vista o desenvolvimento sustentável de Macau.

A primeira edição do Fórum Bo’ao para o Desenvolvimento a ter lugar em Macau decorreu em Maio de 2015, sob o tema “Interconexão de Conhecimentos – Pensamentos Inovadores sobre o Desenvolvimento da Ásia”. A iniciativa contou com a presença de mais de oito centenas de representantes. De países como Singapura, a Indonésia, Israel, o Reino Unido ou a China Continental, chegaram membros dos Governos locais, académicos e representantes das áreas da cultura e do turismo. No encontro foram abordados temas como a economia, a indústria turística, as indústrias culturais e o desenvolvimento sustentável. A iniciativa cumpre o objectivo de fomentar novas linhas de pensamento tendo em vista

o desenvolvimento comum de Macau e da Ásia.

