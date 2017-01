O número de eleitores registados no território superou, pela primeira vez, no final do ano passado a barreira dos 300 mil. O número foi ontem divulgado pela Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, que indica que até ao último dia de Dezembro estavam registados 307 mil eleitores, 21 mil mais do que em igual dia de 2015. A fasquia corresponde a um aumento da ordem dos 7 por cento. Os cadernos eleitorais estão disponíveis para consulta pública a partir de hoje e até 27 de Janeiro.

