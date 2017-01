Consulta pública sobre criação de órgãos municipais ainda sem calendarização

A secretária para a Administração e Justiça disse ontem necessitar de consultar mais entidades do Governo Central sobre a criação de órgãos municipais sem poder político.

“A nossa lei eleitoral já foi aprovada pela Assembleia e agora vamos fazer campanhas de sensibilização da lei eleitoral, estamos a pensar concentrar mais forças neste trabalho. Por outro lado, precisamos de continuar a consultar algumas opiniões de algumas entidades do poder central sobre a criação do órgão municipal sem poder político. De qualquer forma, vamos tentar acelerar o trabalho”, explicou ao final da manhã de ontem, à margem da reunião da 1.a Comissão Permanente da AL (ver texto principal).

Questionada sobre se a conclusão dos trabalhos poderá ocorrer só depois das eleições legislativas, Sónia Chan, não assumiu um prazo definitivo: “Normalmente o trabalho consultivo demora de um mês a meio ano. Tenho confiança de poder realizar o trabalho ainda este ano. Vamos tentar acelerar o trabalho, porque também tem a ver com os trabalhos das eleições legislativas”, declarou a responsável.

