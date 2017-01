Choi Soon-sil nega ter recebido benefícios

A sul-coreana que está no centro do maior escândalo de corrupção a afectar o país voltou ontem a negar que recebeu benefícios ou privilégios devido à sua relação de proximidade com Park Geun-hye. Choi Soon-sil acusa o Ministério Público sul-coreano de estar a conduzir o processo de forma “tendenciosa”.

A mulher que que está no centro do maior escândalo de corrupção que alguma vez abalou a Coreia do Sul negou esta segunda feira ter obtido qualquer benefício ou privilégio, durante o seu testemunho no processo que já levou à destituição da Presidente Park Geun-hye.

“Nunca obtive benefícios ou privilégios. Isto resulta de conclusões precipitadas”, disse Choi Soon-sil, de 60 anos, amiga da presidente e conhecida como “Rasputina sul-coreana”, durante uma nova audiência do processo, citada pela agência Yonhap.

Choi, detida desde Novembro, negou perante o Tribunal Constitucional sul-coreano, tal como já tinha feito perante o parlamento e o tribunal penal que investiga o caso, os crimes de que é acusada e incluem abuso de poder, chantagem ou tentativa de fraude.

A declaração aconteceu na quinta sessão do processo para analisar a destituição da Presidente sul-coreana, Park Geun-hye, aprovada pela Assembleia Nacional no passado dia 9 de Dezembro devido a suspeitas de que cooperou com Choi, sua amiga próxima, para extorquir grandes empresas.

A equipa do Ministério Público encarregue de investigar o caso considera que Choi, com a conivência de Park, extorquiu os principais conglomerados do país para fazer entrar 77.400 milhões de won (cerca de 61 milhões de euros) em duas fundações que controlava.

Choi queixou-se no tribunal dos procedimentos da equipa de investigação do Ministério Público e por momentos levantou a voz para responder ao que disse serem “perguntas tendenciosas”.

Choi Soon-sil defendeu também a inocência da Presidente sul-coreana, apesar de admitir visitá-la com alguma frequência e ajudá-la com “assuntos pessoais”, tendo acesso a rascunhos de discursos de Park – considerados material presidencial confidencial – que modificou para lhes dar mais “emoção”.

O Tribunal Constitucional sul-coreano tem até inícios de Junho para ratificar ou rejeitar a destituição de Park Geun-hye aprovada pelo parlamento.

Caso a destituição seja aprovada, devem realizar-se eleições presidenciais num prazo não superior a 60 dias desde o veredicto.