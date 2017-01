Chineses apoiam Angola na emissão de bilhetes de identidade

Uma empresa chinesa vai fornecer a solução tecnológica para gestão da identificação civil e criminal em Angola, bem como emissão dos registos de nascimento ou do bilhete de identidade, conforme decisão governamental a que a Lusa teve acesso.

Em causa está um despacho assinado pelo Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, seleccionando a empresa China National Electronics Import & Export Corporation para um contrato de “fornecimento de bens, instalações e suporte técnico”, no valor de 243 milhões de dólares.

Segundo o documento, com data de Janeiro, esta contratação, a realizar pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, surge da necessidade de “implementar a Plataforma de Gestão Integrada da Identificação Civil e Criminal” e por forma a “assegurar a sua correcta execução física e financeira”.

Visa ainda “restabelecer as condições para a execução do projecto de reformulação das actividades do registo de nascimento e óbito, emissão do bilhete de identidade e do registo criminal”, lê-se.

O despacho autoriza igualmente o Ministério das Finanças a proceder ao enquadramento deste contrato numa linha de crédito comercial a negociar junto de uma instituição financeira da China.

De acordo com informação do Governo divulgada em Agosto, existem em Angola 96 postos de registo e emissão de Bilhete de Identidade, 36 dos quais em Luanda, sendo 24 fixos e 12 móveis, mas este processo ainda é problemático, actualmente.

Milhares de angolanos continuam sem nunca ter tido qualquer documento de identificação, o que explica o facto de o registo eleitoral, em curso, prever uma solução para quem não possui bilhete de identidade.

Menos de um terço – 31 por cento – das crianças menores de cinco anos em Angola tem certidão de nascimento, segundo uma análise anteriormente divulgada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

A baixa cobertura desse serviço, refere o estudo sobre a situação das Crianças e Mulheres em Angola, deve-se “em grande medida às insuficiências dos serviços de registo e aos padrões e práticas sociais que limitam a procura de registo”.

O documento destaca que as principais razões apresentadas pelas mães para não registarem os seus filhos são o custo e a distância, representando respectivamente 33 por cento e 16 por cento das crianças menores de cinco anos não registadas, de acordo com dados do Inquérito sobre o Bem-Estar da População (IBEP) de 2008-2009.

Outra das razões mencionadas por 8 por cento das mães inquiridas tem a ver com a falta de Bilhetes de Identidade dos pais ou o facto de estarem caducados, por isso a UNICEF recomenda a importância de facilitar a renovação desse documento.

No entanto, no relatório, aquele órgão da ONU sublinha que o Governo recentemente adoptou várias medidas para aumentar a cobertura do registo de nascimento, que incluem a isenção das taxas dos emolumentos do registo de nascimento para todos os cidadãos angolanos por três anos, prazo que terminou em 2016.

