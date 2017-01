CCAC: Sónia Chan soube de queixa pela imprensa

Foi através da imprensa e dos jornalistas que a secretário para a Administração e Justiça, Sónia Chan, soube que o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) recebeu uma queixa relativa à recomendação, feita pela Governante ao antigo Procurador Ho Chio Meng, de um familiar para um cargo no Ministério Público.

Sónia Chan diz-se “empenhada em colaborar com o trabalho de investigação”, refere uma nota de imprensa ontem publicada pelo Gabinete de Comunicação Social. Aos jornalistas, em declarações prestadas à margem da reunião da 1.a Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (ver página 3), a Secretária para a Administração e Justiça esclareceu que ainda não recebeu qualquer notificação para testemunhar por parte do CCAC.

André Cheong, Comissário Contra a Corrupção, foi quem avançou ao Jornal do Cidadão que o Governo tinha recebido uma queixa na sequência da revelação, feita por Ho Chio Meng em tribunal, de que tinha recebido chamadas da parte “das duas secretárias de apelido Chan” para a colocação de familiares de ambas no Ministério Público.

