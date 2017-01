Carrie Lam oficializou candidatura à liderança de Hong Kong

A antiga Secretária-Chefe do Executivo da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, Carrie Lam, apresentou ontem oficialmente a sua candidatura à liderança do Governo da antiga colónia britânica, escassas horas depois do Governo Central ter aceite o pedido de demissão formulado por Lam no início da semana passada.

A antiga Secretária-Chefe do Governo liderado por CY Leung justificou a sua candidatura ao cargo de Chefe do Executivo da RAEHK com a necessidade de responder ao descontentamento e ao pessimismo que grassa por entre parte da população da antiga colónia britânica: “A exemplo do que sucede com muitos de vós, estou preocupada com o descontentamento que emergiu na nossa sociedade. Sei que as gerações mais jovens estão preocupadas com a falta de mobilidade social e com o custo da habitação”, disse Carrie Lam aos jornalistas durante a conferência de imprensa em que anunciou que está na corrida para o cargo de Chefe do Executivo.

Carrie Lam, que garantiu que não apresentaria qualquer candidatura se CY Leung concorresse a um segundo mandato, entende que o Governo de Hong Kong deve ser capaz de restaurar a fé da população de Hong Kong no princípio “Um Pais, Dois Sistemas”: “No ponto em que nos encontramos, é essencial que o Governo possa restaurar a fé e a esperança da população, impulsionar a economia, reduzia a desigualdade e construir um maior consenso social”, assumiu a candidato.

Para além de Carrie Lam estão na corrida para a chefia do Governo o ex-juíz Woo Kwok-hing e a deputada do New People’s Party, Regina Ip. O antigo Secretário para as Finanças, John Tsang, deve anunciar a sua candidatura nos próximos dias.

