Autoridade de Aviação Civil nega encerramento do Aeroporto de Macau

A Autoridade de Aviação Civil de Macau (AACM) negou ontem que a hipótese do Aeroporto Internacional de Macau poder vir a ser abandonado em prol do Aeroporto de Zhuhai Jinwan seja verdadeira. O comunicado da AACM surgiu em resposta a uma notícia do Jornal Oriental Daily, da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

De acordo com o artigo em causa estava, que cita fontes não identificadas da República Popular da China, está a ser estudada uma maior integração regional entre Macau e Zhuhai. Esta incorporação vai fazer com que os aeroportos se tornem redundantes, havendo a hipótese de um deles deixar de receber voos comerciais.

“A AACM não tem nenhum conhecimento sobre a fonte da notícia supracitada, não efectuou nenhuns estudos nem planeamentos do AIM conforme mencionado na notícia, pelo que esta informação não é a verdadeira”, afirmou a autoridade de Macau, num comunicado publicado durante a tarde de ontem.

Além disto, o organismo do Governo fez questão de sublinhar que o sector da aviação civil tem vindo a registar um forte crescimento nos últimos anos: “Nos últimos anos, o números de voos e o volume de passageiros têm aumentado de forma estável. Os cinco grandes aeroportos do Delta do Rio das Pérolas criaram um mecanismo de cooperação e os aeroportos estão a desenvolver-se conforme as suas directrizes, cooperando mutuamente para gerar uma situação vantajosa. Para tanto, realizam regulamente reuniões e trocam opiniões”, explicou a AACM.

No mesmo comunicado, o Governo menciona a existência do Plano de Desenvolvimento do Aeroporto de Macau, que foi concluído em 2011. Segundo este documento o aeroporto vai ter a capacidade para receber 15 milhões de passageiros até 2040. Até lá, o plano define que entre este ano e 2019 a capacidade aumente para 7 milhões de viajantes e que entre 2025 e 2037 a capacidade salte para 11 milhões.

