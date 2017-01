Associações de Macau, Hong Kong e Taiwan querem estreitar relações

A fim de construir uma plataforma comum de serviços entre as diversas indústrias e os sectores da educação de Macau, Hong Kong e Taiwan, realizou-se no território um encontro que reuniu à mesma mesa várias entidades e organizações. A Associação de Hong Kong e Macau em Taipé deslocou-se ao território, tendo-se reunido com o Centro Económico e Cultural de Taipé no território, a Macau Chinese Youth Advancement Association e a Associação de Promoção das Indústrias Culturais Chinesas.

No encontro, o director do Centro Económico e Cultural de Taipé em Macau, Lu Chang Shui, referiu que o poder económico da RAEM tem aumentado nos últimos anos, com um Produto Interno Bruto (PIB) posicionado no 5º lugar a nível mundial e no 1º lugar no âmbito do continente asiático.

O líder da representação de Taiwan no território assinalou que a tentativa de tornar o desenvolvimento económico mais diversificado faz parte dos planos do Governo de Fernando Chui Sai On, apostando no desenvolvimento da indústria do turismo e do lazer, da medicina tradicional chinesa e das indústrias criativas e culturais. As acções de transformação abrangem também as finanças e o mercado imobiliário, numa perspectiva de tornar Macau um centro de turismo e de lazer internacional.

Lu Chang Shui assinalou ainda que os cinco serviços que a Associação de Hong Kong e Macau em Taipé disponibilizam aos residentes de ambas as Regiões Administrativas Especiais passam pela ajuda aos investimentos de imigrantes, serviços imobiliários, atendimento médico, educação cultural e criativa e ao nível do turismo vão ao encontro das necessidades actuais de Macau. Desta forma, Lu espera que a associação sirva como veículo para promover as relações entre Taiwan e Macau, propiciando um reforço da cooperação a longo-prazo.

Actualmente, existem cerca de 5,000 estudantes de Macau a frequentar universidades e outros estabelecimentos de ensino superior na Formosa. O presidente da Chinese Youth Advancement Association, Lei Iok Pui, defendeu que as duas associações – a que ele representa e a Associação de Hong Kong e Macau em Taipé – devem fomentar uma plataforma de cooperação regional para que os mais jovens tenham oportunidades ao nível do empreendedorismo.

