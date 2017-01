Associação sugere que seja um só gabinete a coordenar o desenvolvimento da cidade inteligente

No âmbito do processo de desenvolvimento de Macau como Cidade Inteligente, o Centro da Política da Sabedoria Colectiva sugeriu que o processo seja coordenado por um única instância. O organismo propõe a criação de um gabinete com a função de coordenar e superintender as medidas globais, ao invés de diferentes departamentos agindo por conta própria.

Elisa Gao

elisa.pontofinal@gmail.com

“Governo Inteligente”, “Turismo Inteligente”, “Transporte Inteligente” e “Sistema Médico Inteligente” são as quatro principais vertentes no desenvolvimento de Macau como Cidade Inteligente. O Centro da Política da Sabedoria Colectiva (CPSC) sugeriu ontem que se concentre num só gabinete a implementação das medidas gerais, ao invés de espalhar tais competências por diferentes departamentos que actuam de forma independente.

O CPSC divulgou ontem o relatório de um estudo sobre a direcção do desenvolvimento e as estratégias do projecto Macau Cidade Inteligente. Até agora, a Direcção dos Serviços de Turismo lançou as aplicações “What’s On, Macau”, “Step Out, Macau” e “Experience Macau”, para libertar informação turística atempadamente. O vice-presidente do Centro da Política da Sabedoria Colectiva, Loi Man Keong, considerou ontem, em conferência de imprensa, que ao criar uma aplicação especialmente para o Festival das Luzes a Direcção dos Serviços de Turismo estava a repetir recursos. O responsável sugeriu a criação de uma aplicação centralizada para os turistas consultarem as novidades em matéria de turismo e cultura: “A gestão centralizada pode fazer poupar em recursos humanos, em materiais, em dinheiro, do que cada departamento que tem a sua aplicação independente”.

Tendo em conta o sistema electrónico de partilha de registos de saúde, entre o Centro Hospitalar Conde São Januário, o Kiang Wu e os centros de saúde, cujo lançamento está previsto para o próximo mês (segundo o jornal Ou Mun Iat Pou), Loi Man Keong disse esperar que o sistema se possa expandir também aos serviços médicos comunitários. O responsável referiu ainda que a taxa de tratamento na comunidade é muito baixa e que Macau não tem o conceito de “médico de família”, como Hong Kong: “Se o médico comunitário em Macau pode consultar o registo de saúde, tal como o médico de família em Hong Kong, então o sistema de registo de saúde centralizado pode desviar as pessoas para os centros médicos comunitários e acelerar os serviços médicos comunitários”, defendeu.

Tendo por exemplo experiências bem sucedidas em Singapura e na China continental, Chan Ka Leong, também vice-presidente do Centro da Política da Sabedoria Colectiva , deixou sugestões para a aplicação “Bus Travelling Station”, lançada em Novembro pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT). Chan referiu que mais de 38 mil utilizadores descarregaram a aplicação e todos os dias os utilizadores activos totalizam mais de quatro mil: “Nós só podemos ver quando chega o autocarro, mas quando ele chega, há algum lugar vago? Penso que a aplicação deveria reflectir isto”, disse Chan.

Além disso, actualmente em Macau os agentes de trânsito permanecem em alguns pontos durante as horas de pico de tráfego para prestar assistência. “Se pudermos aprender com Singapura para facilitar com alguns sensores que podem ajustar para mais tempo de sinal verde e menos de sinal vermelho, então a situação de tráfego pode ser aliviada”, exemplificou.

Chan Ka Leong também sugeriu que a aplicação poderia mostrar a situação nas estradas tal como na China continental, e então as pessoas poderiam escolher por que vias se deslocar antes de começarem a conduzir. O responsável avisa, no entanto, que uma tal solução torna necessárias as redes de mega-dados.

Loi Man Keong referiu que, de acordo com os artigos específicos sobre esta matéria, constantes na Lei da Protecção de Dados Pessoais, por exemplo a Macau Pass S.A – que detém a informação de transportes dos cidadãos de Macau – tem que proteger os dados dos cidadãos e não deveria facultá-los à DSAT para análise. Loi revelou que os mesmos artigos adiaram o desenvolvimento dos mega-dados.