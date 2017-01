Apoio para reparação de edifício prolongado por mais um ano

O Instituto de Habitação anunciou ontem que o Plano Provisório de Apoio Financeiro para Reparação das Instalações Comuns de Edifícios Baixos foi prolongada durante mais um ano. Quem deseje concorrer a este subsídio do Governo tem agora até ao dia 9 de Fevereiro de 2018 para tratar do processo de candidatura.

De acordo com o mecanismo, o Instituto de Habitação, liderado por Arnaldo Santos, compromete-se a subsidiar as obras de manutenção e reparação nos espaços comuns nos edifícios com menos de sete andares e mais de 30 anos.

O Plano Provisório de Apoio Financeiro para Reparação das Instalações Comuns de Edifícios Baixos foi desenvolvimento inicialmente em 2009 e tinha a duração de um ano. No entanto o Instituto de Habitação tem decidido prolongar o prazo desde então.

