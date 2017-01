Timor-Leste elege um novo Presidente a 20 de Março

O Presidente da República timorense, Taur Matan Ruak, anunciou ontem que as eleições presidenciais timorenses se realizam no próximo dia 20 de Março, permitindo a tomada de posse do novo chefe de Estado a 20 de Maio. O facto de as eleições se realizarem a 20 de Março permite, caso seja necessário, a realização de uma segunda volta um mês depois, a 20 de Abril e a tomada de posse do novo chefe de Estado a 20 de Maio. Taur Matan Ruak já confirmou, em entrevista à Lusa em 2015, que não se vai recandidatar ao cargo.

