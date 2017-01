Uma foto por dia

Bhumibol Adulyadej, um retrato fragmentado: Uma homem e uma criança admiram um retrato do falecido rei Bhumibol Adulyadej feito de Legos no interior de um centro comercial em Banguecoque. A obra, da autoria de Pijarn Charoensi, presidente do Grupo Tailandês dos Utilizadores de Legos demorou cerca de dois meses até ficar pronta O retrato foi feito com cerca de 40 mil peças de 19 cores diferentes. O rei Bhumibol morreu aos 88 anos no Hospital de Siriraj, em Banguecoque, a 13 de Outubro de 2016. EPA/DIEGO AZUBEL

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...