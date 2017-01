Serviços de Turismo cancelam licença do Palácio Imperial Beijing

A decisão foi tomada a pedido da própria empresa proprietária da unidade hoteleira. O organismo liderado por Helena de Senna Fernandes, que em Julho último ordenou o encerramento do espaço, recebeu na quinta-feira uma carta da Empresa Hoteleira de Macau a pedir que o alvará fosse cancelado.

Não há memória de um processo do género em Macau. A Direção dos Serviços de Turismo (DST) anunciou na sexta-feira o cancelamento da licença do Hotel Palácio Imperial Beijing, antigo New Century, a pedido do proprietário da unidade hoteleira.

O organismo liderado por Maria Helena de Senna Fernandes determinou a 22 de Julho o encerramento provisório do hotel de cinco estrelas – um facto que sucedeu pela primeira vez em Macau – “por graves infrações administrativas, ameaça da segurança pública e da imagem da indústria turística”, uma medida com a duração de seis meses, que previa a possibilidade de reabertura no fim do prazo no caso de corrigidas as irregularidades.

Contudo, na quinta-feira a Direcção dos Serviços de Turismo recebeu uma carta do detentor da licença do hotel – a Empresa Hoteleira de Macau Limitada – a solicitar o cancelamento da mesma, pelo que no dia seguinte a directora do organismo, Helena de Senna Fernandes, emitiu um despacho para o cancelamento da licença do hotel, “ficando assim sem efeito os procedimentos de encerramento aplicados ao estabelecimento”.

Desde 2014 até Julho de 2016 foram abertos procedimentos sancionatórios e aplicadas multas com um valor global de 55.570 patacas, segundo indicou na altura a responsável pela Direcção dos Serviços de Turismo.

A unidade hoteleira tem estado envolvido numa série de problemas, desde conflitos laborais a outras disputas que chegaram aos tribunais. Em Julho, antes ainda dos Serviços de Turismo terem decretado o encerramento provisório do hotel, o Tribunal de Última Instância considerou que Hoi Chang Ng, uma empresária com ligações ao sector do jogo, tinha o direito de penhorar e vender o hotel para recuperar o dinheiro de uma dívida relacionada com o pagamento de comissões VIP.

A área do casino tinha sido encerrada no final de 2015, numa decisão que na altura foi justificada com a necessidade de se avançar para uma renovação do espaço. Após o encerramento do casino, que era gerido através de uma parceria entre os proprietários do hotel e a Sociedade de Jogos de Macau, o director executivo da operadora, Ambrose So, ainda afirmou à imprensa que estavam a ser feitos esforços para que a unidade de jogo voltasse a estar operacional. A decisão do tribunal, primeiro, e da Direcção dos Serviços de Turismo, depois, acabaram por inviabilizar os planos de Ambrose So e acelerar o desfecho anunciado no final da semana passada.

Na carta que enviou à Direcção dos Serviços de Turismo, a Empresa Hoteleira de Macau Limitada, assegura, ainda assim, que vai fazer tudo o que está ao seu alcance para procurar garantir que o hotel volta a abrir as portas: “A Empresa Hoteleira de Macau Limitada tenciona renovar e requalificar a unidade hoteleira e voltar a candidatar-se a uma licença operacional assim que as irregularidades causadas pela antiga entidade gestora sejam rectificadas”, explica a empresa. “A nova gestão do Hotel Palácio Imperial Beijing está empenhada em manter uma relação o mais profissional possível com a Direcção dos Serviços de Turismo e com todas as entidades reguladoras”, complementa a Empresa Hoteleira de Macau Limitada.

O hotel abriu portas em 1992 sob o nome de New Century, o qual foi alterado, em 2013, para Hotel Palácio Imperial Beijing.