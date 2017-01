Cinco residente do território, entre os quais um estudante, foram detidos pela Polícia Judiciária sob suspeita de operarem clandestinamente estações de telecomunicações a partir de apartamentos situados junto às Portas do Cerco. Com idades compreendidas entre os 16 e os 20 anos, os detidos estariam alegadamente a usar os aparelhos para promoção ilegal de jogo. A PJ acredita que os detidos terão sido contratados por um grupo chinês de crime organizado.

