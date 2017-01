Mongólia quer legalizar indústria do jogo

Depois do Japão, a Mongólia. As autoridades mongóis deverão recuperar ainda este ano com um plano antigo, o de legalizar os jogos de fortuna e azar no país. Ao longo das duas últimas décadas, o Executivo de Ulaanbaatar discutiu por várias ocasiões a possibilidade de avançar para a legalização da indústria do jogo, mas os esforços nunca foram bem sucedidos. Agora, as autoridades do país vão tentar aprovar uma proposta para a construção de um casino e de uma pista para corridas de cavalos nas imediações da fronteira com a Buriácia, uma república russa situada na Sibéria.

O impulso para a liberalização do jogo poderá não se ficar por aí. Prevista está ainda a construção de casinos nas imediações do Aeroporto Internacional de Ulaanbaatar e a criação de duas outras zonas de jogo, uma na localidade de Altanbulag, na fronteira com a Rússia e a outra na região de Zamin-Uud, no sul do país, junto à fronteira com a República Popular da China.

O projecto de lei que o Governo mongol quer ver aprovado prevê que sejam concedidas licenças de jogo por uma período de dez anos e com um preço que oscila entre os 8,3 e os 11, 2 milhões de dólares norte-americanos.

A mais antiga tentativa de legalizar as actividades de jogo na Mongólia remonta a 1997 e a mais recente materializou-se apenas há dois anos. Aos australianos do “The Frontier Group” foi dada a oportunidade de serem os primeiros a construir casinos no país, mas a empresa acabou por abrir mão do projecto. Para a desistência do grupo australiano contribuiu o facto do Governo mongol se preparar para impedir que os cidadãos do pais apostem nos casinos que deverão abrir portas. A regra explica, de resto, a localização das zonas de jogo previstas na proposta de lei agora em discussão.

O Executivo de Ulaanbaatar insiste, no entanto, na receita e dá como exemplos o sucesso da indústria do jogo em países como o Vietname, o Camboja e a Coreia do Sul, onde o jogo só é permitido a cidadãos estrangeiros. No Vietname o modelo foi, entretanto, alterado e permite que os vietnamitas apostem, ainda que com limitações. Os cidadãos do Vietname só podem apostar nas salas de jogo da ilha de Phu Quoc e na zona económica especial de Van Don, na Baía de Ha Long.