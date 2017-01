Macau volta a disputar a última fase do processo de qualificação para a Taça Asiática

Os adversários da selecção da RAEM só são conhecidos na próxima segunda-feira. O seleccionador Joseph Tam Iao San promete que a equipa vai entrar em todos os jogos com a ambição de ganhar.

João Santos Filipe

No próximo dia 28 de Março, Macau vai entrar em campo para realizar o primeiro dos seis jogos da última fase do processo de qualificação para a Taça Asiática. Nessa altura já terão passado mais de 17 anos desde a última participação da formação da RAEM nesta fase da campanha de apuramento para a principal prova futebolística do Continente Asiático.

A confirmação de que Macau vai ser uma das 24 equipas presentes no sorteio foi avançada na quinta-feira à noite, depois de Federação do Guam ter optado por desistir por falta de verbas e do Koweit ter sido banido da competição pela Confederação Asiática de Futebol. Os adversários da selecção do território só vão ser conhecidos na próxima segunda-feira, dia 23 de Janeiro, quando se realiza o sorteio.

“É uma participação muito importante para o futebol de Macau pelo incentivo que dá à modalidade e é um bónus para todos os que trabalham de forma árdua pelo futebol de Macau, não só os jogadores ou treinadores mas também o Governo, Associação de Futebol e todos os adeptos”, disse Joseph Tam Iao San, seleccionador, ao PONTO FINAL. “Vamos ter três jogos em casa e três jogos fora. É uma motivação para os jogadores e também para os adeptos. Vamos estar num palco internacional muito importante e esperamos que isso contribua para trazer mais gente aos estádios”, complementou.

A par de Guam, também a selecção do Kuwait, que vai ser substituída pelo Nepal, foi impedida de participar na última fase de qualificação por se encontrar suspensa pela FIFA. O organismo que tutela o futebol internacional suspendeu o país do Médio Oriente por considerar que houve interferência política no futebol local.

O Nepal e Macau foram convidados para integrar esta fase de qualificação por terem sido os finalistas da edição inaugural da Taça da Solidariedade, uma competição conquistada pela equipa nepalesa, que venceu o encontro decisivo pela margem mínima.

De acordo com a informação avançada pela Confederação Asiática de Futebol a fase final do processo de qualificação para a Taça da Ásia vai iniciar-se a 28 de Março, sendo que as 24 equipas que disputam o processo vão estar separadas em 6 grupos. As duas primeiras selecções de cada um dos grupos avançam para a Taça Asiática, cuja fase final se realiza em 2019 nos Emirados Árabes Unidos.

São 18 as equipas que podem calhar no grupo de Macau, estando entre elas Omã, a Jordânia, a Coreia do Norte, as Filipinas, Hong Kong e Taiwan. Contudo, e apesar de poder defrontar equipas mais fortes, Joseph Tam promete pensar na vitória em todos os jogos: “Sabemos que nesta fase os nossos adversários são muito fortes mas não nos podemos dar por felizes só por participar. Não posso garantir pontos nem que nos vamos qualificar, mas em todos os jogos vamos entrar a pensar na vitória, fazendo o nosso melhor”, afirmou.

A última vez que Macau participou numa fase tão avançada da qualificação foi em Fevereiro de 2000. Na altura o grupo foi todo disputado na RAEM, tendo a selecção do território defrontado o Japão, Singapura e Brunei.