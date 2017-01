Lam U Tou questiona localização das estações de monitorização da qualidade do ar

Na emissão de ontem do programa “Fórum Macau” do canal em língua chinesa da TDM, Lam U Tou, membro do Conselho Consultivo de Serviços Comunitários da Zona Central, questionou se a localização das estações de monitorização do ar reflectem realmente a qualidade do ar em Macau. Lou Man Sou, chefe da Divisão de Instrumentos e Manutenção da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, respondeu que as cinco estações de monitorização carregam os dados directamente para a página electrónica dos serviços e anunciou que o organismo vai rever a localização das estações.

