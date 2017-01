Índia: Naufrágio fez pelo menos 26 mortos

O número de mortos do acidente de barco que se verificou no sábado no leste da Índia subiu ontem para 26, informaram fontes oficiais, alertando para a possibilidade de um aumento das mortes, com os trabalhos de resgate ainda a decorrer.

O barco de madeira, não motorizado, circulava com peso a mais, repleto de pessoas que voltavam de um festival de papagaios de papel, e virou-se no rio Ganges, perto de Patna, capital do estado de Bihar.

O número exacto de desaparecidos não pode ser determinado devido à ausência de uma lista de passageiros, mas a polícia disse que o barco transportava pelo menos 40 pessoas.

Equipas de resgate continuam à procura de sobreviventes, segundo Anirudh Kumar, secretário-adjunto da autoridade estatal de gestão de desastres: “Os trabalhadores tiraram 22 corpos durante a noite e esta manhã outros quatro corpos foram encontrados”, disse à agência AFP.

“O barco virou-se não muito longe da costa. Algumas pessoas conseguiram nadar até estarem em segurança. Mas receamos que o número de mortos possa ser muito superior”, comentou.

Os acidentes de barco são comuns na Índia, maioritariamente devido ao excesso de passageiros, fraca manutenção das embarcações, regulamentações brandas e falta de coletes salva-vidas e outros equipamentos de salvamento.