Uma funcionária de uma joalharia de um dos casinos do Cotai ficou ferida com alguma gravidade, depois de ter entalado uma mão num dos portões automáticos do estabelecimento comercial. A mulher, que se encontra grávida, sofreu algumas lesões profundas na mão afectada. No local eram bem visíveis manchas de sangue no pavimento. A mulher foi enviada para o hospital, onde recebeu tratamento médico.

