Governo aberto a discutir redução do imposto especial sobre o jogo

O Executivo manifestou no sábado abertura para ouvir as concessionárias de jogo sobre uma eventual redução do valor do imposto especial sobre as receitas dos casinos. Paulo Martins Chan esclareceu, ainda assim, que a iniciativa é pouco mais do que uma intenção. O responsável pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos sublinhou, em declarações aos microfones do Canal Macau da TDM, que o Governo não dispõe, por enquanto, de qualquer plano concreto que possa conduzir a alterações no modelo actual: “Desde que seja benéfico para a actividade de jogo de Macau. Neste momento, ainda não temos qualquer acto concreto mas estamos atentos em ouvir as opiniões do sector e das várias áreas do sector”, afirmou Paulo Martins Chan, em declarações ao Canal Macau da TDM.

A taxa do imposto especial sobre o jogo é de 35 por cento. Na semana passada, a directora-executiva da SJM, Angela Leong, voltou a defender a descida do imposto, numa altura em que vários países da região Ásia-Pacífico se mostram interessados na liberalização da indústria do jogo.