Gestor do ICBC Macau prevê aumento da taxas de juro em Hong Kong

Wilfred Chon Io Lei, Director-Geral do Departamento de Investimentos de Risco do ICBC Macau, defendeu no sábado, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que Hong Kong aumente duas vezes ao longo do ano as taxas de juro. O responsável explicou que esta medida vai ser implementada a reboque do que vai acontecer nos Estados Unidos, onde o mesmo deve acontecer.

O banqueiro do ICBC explicou esta previsão afirmando a economia norte-americana mostra actualmente sinais de estar num processo de revitalização. Apesar da Reserva Federal Americana ter feito previsões que ia aumentar três vezes as taxas de juro este ano, Wilfred Chon explicou que os palpites avançados pelos analistas de mercado apontam apenas para um aumento em duas ocasiões e que estes se têm mostrado mais credíveis.