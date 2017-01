Ella lei pede aceleração na revisão da lei das relações laborais

Tendo em conta o interesse público sobre o pagamento do trabalho prestado em dias feriados e a extensão do período de licença de maternidade, a deputada Ella Lei Cheng I lembrou, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que na última reunião do Conselho Permanente de Concertação Social, patrões e trabalhadores expressaram a suas posições, mas defenderam também que o Governo deve definir um calendário para avançar com uma revisão da lei das relações do trabalho. A deputada, que é também vice-presidente da Federação das Associações de Operários de Macau, considera que a legislação não é clara sobre estes pontos, o que tem vindo a afectar os trabalhadores após a implementação da lei. Segundo a mesma estação, Ella Lei considera que o Executivo deve acelerar a revisão legislativa.

