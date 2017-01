Edmund Ho autorizou viagem de Ho Chio Meng a Copenhaga

António Lai Kin Ian confirmou a versão dada pelo antigo Procurador do Ministério Público em tribunal. O antigo chefe de gabinete de Ho Chio Meng diz que a viagem que o ex-Procurador fez à Europa com familiares teve o aval do antigo chefe do Executivo.

O antigo chefe de gabinete de Ho Chio Meng confirmou na sexta-feira que a viagem que o antigo Procurador do Ministério Público fez à Europa com familiares, cujas despesas foram pagas pelo Ministério Público, teve o aval do então chefe do Governo.

António Lai Kin Ian foi ouvido na sexta-feira pelo segundo dia na qualidade de testemunha no Tribunal de Última Instância (TUI) no julgamento de Ho Chio Meng. O antigo responsável pelo Ministério Público responde por mais de 1.500 crimes, incluindo burla, abuso de poder, branqueamento de capitais e promoção ou fundação de associação criminosa em autoria ou co-autoria com outros nove arguidos (incluindo o seu antigo chefe de gabinete), os quais vão ser julgados num processo conexo a partir do próximo mês.

Ho Chio Meng, que liderou o Ministério Público entre 1999 e 2014, deslocou-se a Copenhaga, no Verão de 2005, para participar na Reunião Anual da Associação Internacional de Procuradores. Segundo a acusação, aproveitou a oportunidade para usar o erário público para levar familiares, nomeadamente a sua mulher, para realizar viagens privadas na Holanda, Alemanha e nos quatro países nórdicos: “Eu ouvi o conteúdo da conversa. (…) Certas partes, não ouvi tudo”, afirmou António Lai, precisando que foi até ele próprio quem chamou a atenção do seu superior de que era preciso falar com o chefe do Executivo, Edmund Ho, sobre a viagem à Europa.

“Do meu entendimento, o chefe [do executivo] sabia que o procurador ia levar a esposa para a reunião e visita aos países nórdicos”, sublinhou António Lai, dando conta de que bastava um telefonema, pois o antigo procurador e o ex-chefe do Executivo tanto comunicavam verbalmente, como por escrito.

O testemunho de António Lai confirma a versão de Ho Chio Meng que anteriormente afirmou ter tido o aval, por telefone, do então chefe do Executivo.

Ho Chio Meng disse também na altura que o convite que lhe foi endereçado pela Associação Internacional de Procuradores abrangia a mulher e fez questão de sublinhar que foi a única vez que levou a esposa consigo durante o período em que foi procurador.

Contudo, António Lai respondeu afirmativamente quando questionado relativamente à existência de outras deslocações em que Ho se fez acompanhar por familiares, mas não soube especificar quantas vezes tal sucedeu. Sobre quem arcou com esses gastos, o ex-chefe de gabinete afirmou: “Do meu conhecimento, as coisas ligadas a missões oficiais foram pagas pelo MP”.

Um documento exibido em tribunal sobre a referida viagem à Europa incluía cinco nomes: o de Ho Chio Meng, o da sua mulher, Chao Siu Fu, do sobrinho Ieong Chon Kit (que o antigo procurador afirmou ser menor e cujas despesas garantiu ter pagado, pelo menos parcialmente), bem como o de Lee Kin Kei – funcionário do MP e também sobrinho de Ho Chio Meng – e o do seu cunhado Zhou Wen Sheng.

No encontro na Dinamarca participaram outros membros do Ministério Público, nomeadamente magistrados, mas que não partiram na mesma data para a Europa e essas viagens não foram organizadas pela mesma empresa, mostrando dois tratamentos para a mesma reunião.

António Lai explicou que “essa situação existia”, revelando que quando foi criado o grupo de administração geral Ho Chio Meng deu a “indicação” para que em “tudo o que tivesse a ver com deslocações ao estrangeiro ou missões de serviço [dele] não se identificar os nomes das pessoas”, embora não se recorde quando foi dada a referida instrução.

“Eu acho que era por ser confidencial”, afirmou António Lai.

Por causa das despesas de viagem para indivíduos não pertencentes ao MP, envolvendo mais de 227 mil patacas, o antigo procurador responde por um crime de valor consideravelmente elevado ou um crime de abuso de poder.

O julgamento prossegue durante o dia de hoje.