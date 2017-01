É cada vez mais barato fazer turismo em Macau

A actividade turística no território ficou mais barato em 2016, com o índice que reflecte a variação de preços dos bens e serviços adquiridos pelos visitantes a recuar pelo segundo ano consecutivo.

O Índice de Preços Turísticos (IPT) sofreu uma diminuição de 5,44 por cento no cômputo do ano passado em termos homólogos, prolongando a tendência decrescente assinalada em 2015 (-0,86 por cento), segundo dados divulgados pela Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Os decréscimos mais significativos foram registados nas secções de alojamento (-21,20 por cento) e transportes e comunicações (-9,82 por cento).

Essas quedas foram atenuadas pela subida nos índices de preços da restauração (2,27 por cento), bens diversos (2,20 por cento), produtos alimentares, bebidas alcoólicas e tabaco (1,91 por cento).

Só no quarto e último trimestre de 2016, o IPT diminuiu 4,48 por cento em termos anuais homólogos devido principalmente à redução de preços do alojamento em hotéis e dos bilhetes de avião.

Contudo, em termos trimestrais, ou seja, face ao período compreendido entre Julho e Setembro, cresceu 6,39 por cento.

Tal deveu-se nomeadamente à subida do índice de preços da secção de alojamento – cresceu 24,41 por cento graças ao aumento dos preços dos quartos de hotéis verificado nomeadamente nos feriados da implantação da República Popular da China (a 1 de Outubro), no período do Grande Prémio (em meados de Novembro) e nos feriados do Natal, indica a DSEC.

A economia de Macau, uma Região Administrativa Especial da China, assenta nos serviços, com o sector do turismo, especialmente o jogo em casino a constituir a principal fonte de receita pública.

