Dez dias votados às artes performativas. O Fringe desceu sobre o palco

A 16ª edição do Festival Fringe de Macau arrancou na sexta-feira passada. No sábado, o Edifício do Antigo Tribunal acolheu a cerimónia de abertura de um certame que estendeu desde logo ao público uma mão cheia de espectáculos, em vários pontos da cidade. A edição deste ano do festival traz como tema “Um Banquete de Criatividade! Bom Apetite!”, numa extensão do conceito “Todos ao Redor da Cidade, os nossos palcos, nossos espectadores, nossos artistas”.

Na tarde de sábado foram apresentadas seis sessões consecutivas de “Casa de Chá Zuò Zhò”, pelos Co-Coism, de Taiwan. O espectáculo, dirigido por Hung Chien-Han e Tseng Shih-Yi, conjuga a linguagem da dança com a música, numa narrativa que cruza romance, desejo e solidão, tendo por cenário o Beco da Felicidade. A performance foi repetida pela companhia durante a tarde de ontem.

Os Circolando, de Portugal, apresentaram-se nas tardes de sexta e sábado, no Edifício do Antigo Tribunal com o espectáculo “Noite”. Com direcção artística de André Braga e Cláudia Figueiredo, o espectáculo procura questionar “a nossa linguagem e estética e a questionar outros caminhos. É mais um passo para os territórios escuros em busca de novas certezas”, pode ler-se na página electrónica do festival. Em palco, o movimento dos três bailarinos é acompanhado de música, executada ao vivo pelo DJ Lobo Ip.

Com “Cozinha Móvel”, durante dez dias vários participantes da área da cultura são convidados a assumir o papel de chefes de cozinha, partilhando os pratos com os espectadores. Ontem foi a vez de Elisabela Larrea, investigadora de cultura macaense, assumir os controlo dos tachos. Hoje será Pedro Ascenção, antigo proprietário do bar Che Che, a apresentar um prato de cozinha portuguesa e de fusão do sudeste asiático.

No arranque do festival, o salão de cabeleireiro Salon recebeu o espectáculo “Em Boas Mãos”. O espectáculo, com Catherine Ireton e Grace Kiely, oriundas da República da Irlanda, configura-se como uma representação musical com uma narrativa que celebra os rituais de cabeleireiro. Também durante o fim-de semana, o Teatro Experimental Hiu Kok acolheu o espectáculo “Código Corporal: Pássaros Azuis Pós-Coloniais”, um conjunto de solos de dança contemporânea interpretados por bailarinos provenientes de Hong Kong, Macau e Taiwan. O espectáculo apresenta-se como uma reflexão “a vida pós-colonial através da história colonial das três cidades”.

Na sexta-feira e no sábado, o Edifício do Antigo Tribunal foi ainda palco de “Antiwords”, pela Spitfire Company, da República Checa, com as actrizes Soňa Ferienčiková e Michaela Hradecká. “Antiwords” é espectáculo de teatro físico, estreado em 2013, que se inspira “nos trabalhos do ex-presidente da República Checa e dramaturgo Václav Havel, especialmente na sua peça ‘Audiência’”.