CTM aumenta lista de países cobertos por planos promocionais de roaming

A CTM aumentou a lista de países coberta pelas opções de roaming para 10 dias e 1 dia a mais 25 e 6 regiões, respectivamente. A novidade foi anunciada no final da semana passada e visa oferecer aos clientes da operadora de telecomunicações uma maior “flexibilidade” na utilização do serviço fora do território.

No que diz respeito ao plano “Data Roaming Passport” para 10 dias, que está disponíveis para tarifários pós-pagos, entre os 25 países incluídos estão Austrália, Singapura, Tailândia, Alemanha e França.

Já no que diz respeito ao serviço “Data Roaming Passport” para 1 dia – que permite aos utilizadores terem acesso ilimitado aos dados móveis entre a meia noite e as 23h59 do dia em causa – o serviço foi alargado a seis destinos, como Estados Unidos da América, Timor-Leste, Alemanha, República Checa e Turquia.