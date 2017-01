O treinador do Chelsea, Antonio Conte, desmentiu no sábado qualquer desentendimento com o avançado Diego Costa e garantiu que o internacional espanhol falhou o jogo com o Leicester, campeão inglês de futebol, devido a lesão.

Sobre uma eventual proposta milionária da China para contratar o avançado, Conte disse desconhecer o assunto: “Não sei nada sobre isso. O clube não me informou sobre qualquer proposta. É especulação. Acreditem em mim”, garantiu.

