Consulado e Casa de Portugal com sortes diferentes

Foto: Bessa Almeida.

Na sua estreia no Campeonato de Futebol da II Divisão, a formação do Consulado-Geral de Portugal derrotou a equipa do Ieong Heng por 3-0, num encontro realizado no sábado no Estádio 28 de Maio, recinto habitualmente conhecido como “Canídromo”. Alex Imbiribeira, com dois golos, e Rui Silva foram os marcadores de serviços para a equipa recém-promovida.

Depois de uma entrada forte, a formação do Consulado-Geral chegou ao golo ao minuto 34, através de grande penalidade. Chamado a converter o castigo máximo, Alex Imbirimbeira não deu hipóteses ao guarda-redes adversário.

Em vantagem no marcador, a formação do Consulado – que conta com o cônsul Vítor Sereno como capitão – continuou mais forte. Contudo só no segundo tempo é que conseguiu dilatar a vantagem.

Quando o cronómetro marcava os 50 minutos, Nuno Dentes numa jogada de envolvimento, evolui pelo lado esquerdo do ataque, onde tira um cruzamento milimétrico para a cabeça de Alex Imbiribeira. O dianteiro do onze consular responde da melhor forma e cabeceia para o 2-0, bisando no encontro. Com este resultado, a vitória no encontro parecia garantida para a formação recém-promovida, mas antes do final do jogo ainda houve tempo para que a vantagem fosse dilatada.

Acabo de entrar – e naquele que foi o sei primeiro lance na partida – Rui Silva surge, aos 67 minuto, isolado perante o guarda-redes e faz um chapéu que só parou no fundo das redes da baliza do Ieong Heng.

Já a Casa de Portugal, depois de ter sido despromovida na temporada passada, assinou um regresso para esquecer ao segundo escalão, perdendo por 4-0 diante a formação Hong Lok. Também este jogo foi realizado no Estádio 28 de Maio, nome oficial do Canídromo.

A equipa orientada por Pelé sofreu o primeiro golo em cima do intervalo, numa iniciativa concluída por Chan Ka Kin. Na segunda parte, quando estavam decorridos 71 minutos, Lao Chak Hong dilatou a vantagem para 2-0. Finalmente aos 90 e 91 minutos, Lei Hio Ngai e Ng U Hou, respectivamente, apontaram o 3-0 e o 4-0.