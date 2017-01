Caritas Macau: Pedir ajuda para ajudar

A Caritas Macau começa o ano com uma agenda preenchida de actividades. Ontem, realizou-se um dos primeiros eventos do ano da organização de solidariedade social, que serviu não só para angariação de fundos mas também para celebrar o aniversário da instituição, que se celebrou em Dezembro passado. Paul Pun falou ao PONTO FINAL sobre as principais prioridades para o novo ano.

Há 65 anos no território, a Caritas Macau continua o seu trabalho em prol de quem vive e labora em Macau. Para continuar a ajudar, a organização também precisa de ajuda. Com o propósito de angariar donativos, a Caritas deverá promover ao longo do ano jantares e bailes de beneficência, torneios desportivos e o habitual bazar de Natal no qual, em 2016, foram angariados cerca de oito milhões de patacas.

As actividades regulares desenvolvidas anualmente pela Caritas Macau arrancaram nos primeiros dias do ano e, ontem, realizou-se um jantar de caridade que juntou cerca de um milhar de pessoas: “[Tivemos] cerca de 1,000 pessoas a participar no jantar. Para além de marcar o início de um novo ano, é também um jantar de aniversário, ainda que não o tivéssemos organizado pela celebração mas sim de forma a angariar fundos”, disse ao PONTO FINAL o secretário-geral da instituição, Paul Pun Chi Meng, que destacou a generosidade dos participantes.

No total, estão programados, até ao momento, quatro jantares e bailes de beneficiência. Segundo Paul Pun juntam-se, ao que decorreu ontem, mais três a realizar em Fevereiro, Abril e Junho: “A 11 de Fevereiro, teremos entre 100 e 200 pessoas a contribuir com 1200 patacas; em Abril, vão oscilar entre as 400 e 500 pessoas a participar num jantar com bilhetes no valor de 300 patacas”, explicou o dirigente.

O baile de beneficência a realizar-se em Junho é uma actividade a favor da Caritas Internationalis: “Temos o dia da Caritas em Junho e, como tal, vamos organizar um jantar de caridade no qual as pessoas contribuirão com cerca de 300 patacas por bilhete. Serão cerca de 300 participantes e as receitas reverterão para a Caritas Internationalis”, assinalou Paul Pun.

O próximo mês também vai ser marcado por um torneio de futebol, no qual mais de 12 equipas – entre as quais algumas de matriz portuguesa – irão participar. Quanto às actividades de badminton e basquetebol, estão ainda a ser consideradas, uma vez que ainda não existem espaços definidos para a concretização das iniciativas.

Na segunda parte do ano, a Caritas Macau vai organizar uma corrida de beneficência cujos rendimentos serão canalizados para os projectos de reabilitação de pessoas com deficiência intelectual, já em curso na organização. “No ano passado foi arrecadado cerca de meio milhão de patacas. Um bom número”, referiu o secretário-geral da instituição de solidariedade social, acrescentando que, na última vez em que organizaram uma actividade desta natureza, na Universidade de Macau, “participaram 2,000 pessoas”.

O primeiro fim-de-semana de Novembro é marcado pelo Bazar de Caridade da Caritas Macau, no qual Paul Pun acredita que “participarão cerca de 40 mil pessoas”. Em Dezembro, com a ajuda de estudantes voluntários, serão vendidos autocolantes da instituição pelas ruas do território.

O TRABALHO DE COMPLEMENTARIDADE COM O GOVERNO

Quanto à recolha de fundos, Paul Pun apontou que “alguns são encaminhados para o fundo geral, alguns para a Caritas Internationalis, alguns para crianças de outros pontos do globo – em zonas de desastre e/ou de guerra – mas, acima de tudo, para o desenvolvimento de novos serviços em Macau”.

Ainda que os números avançados pelo dirigente da Caritas Macau se manifestem significativos, não são suficientes para cobrir todos os serviços que a instituição pretende disponibilizar aos mais necessitados do território: “Neste momento, por exemplo, temos um projecto para ajudar idosos – que vivem em apartamentos sem elevador – a subir e a descer. O nosso sistema de transporte de reabilitação não é financiado pelo Governo, portanto temos de encontrar formas de angariar fundos”, salientou Paul Pun. J.F.