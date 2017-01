CAN 2017: Primeiro golo da Guiné-Bissau apontado por ex-jogador do Benfica de Macau

Juary Soares, antigo jogador da Casa do Sport Lisboa e Benfica de Macau, foi o autor do primeiro golo da Guiné-Bissau na fase final de uma Taça de África das Nações. O empate a uma bola conseguido pela selecção guineense na sua estreia numa fase final da CAN colocou milhares de pessoas nas ruas de Bissau para dar largas à alegria. A formação guineense conseguiu impor uma igualdade a um golo à formação anfitriã, a selecção do Gabão.

Orientada pelo espanhol Juan António Camacho, a selecção gabonesa inaugurou o marcador aos 52 minutos pelo incontornável Pierre Emerick Aubameyang. O golo do empate da Guiné Bissau chegou já em período de descontos e teve a chancela do antigo jogador do Benfica de Macau, clube que representou em 2015.

Com apitos, tachos e tambores, velhos e jovens percorreram diferentes artérias da capital em festa, com emoção à mistura, para dar largas à alegria, referenciando a prestação dos ‘djurtus’ e o autor do golo do empate da Guiné-Bissau, o defesa-central do Mafra, Juary Soares.

“Juary é um amor”, defendia a guineense Suzete, que saiu do bairro de Massa Cobra, subúrbios de Bissau, até à zona da Santa Luzia num corso festivo integrado sobretudo por jovens que trazia uma enorme bandeira da Guiné-Bissau.

O herói da seleção guineense nasceu há 24 anos, justamente no bairro de Massa Cobra, tendo feito parte da sua formação no Sporting de Portugal, passando depois, entre outras equipas, pelo Benfica de Macau, para se fixar no Mafra.

Mal o árbitro assinalou o final do jogo, as ruas de Bissau foram literalmente inundadas de pessoas, que, de todas as idades, corriam e dançavam.

O nome do autor do golo, Juary, era o mais citado entre os fervorosos adeptos, que agora sonham mais do que nunca em ver os ‘djurtus’ na final da CAN.

Em passos de corrida e dança à mistura, jovens percorreram toda a avenida Combatentes da Liberdade da Pátria, entoando o nome de Juary, que diziam ser o maior. No meio da alegria, os guineenses apontam para a conquista da taça: “Vamos até à final e, desta vez, a taça é nossa”, afirmava Rui, um taxista que deixou o carro em casa para participar de uma festa montada no Espaço Verde, no bairro da Ajuda, onde uma empresa de venda de cervejas colocou um ecrã gigante para retransmitir o jogo.

A advogada Muna Silá não cabia em si de contente. Considera que a seleção de futebol “é o único motivo de alegria” dos guineenses, enquanto a antiga ministra dos Negácios Estrangeiros Fatuma Baldé diz que os ‘djurtus’ são o orgulho do país, por isso, defende, merecem o apoio incondicional de todos.