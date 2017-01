Benfica de Macau impõe-se no jogo aéreo e goleia Polícia por 3-0

Os tri-campeões do território entraram a vencer na Liga de Elite, derrotando o Grupo Desportivo da Polícia por 3-0. Todos os golos do encontro foram apontados de cabeça. Já o rival Monte Carlo deu também uma prova de força e bateu a selecção de Sub-23 por 4-1.

Foto: Bessa Almeida.

O Benfica de Macau iniciou a defesa do título do melhor modo. Na sexta-feira à noite, no Campo da Universidade de Ciência e Tecnologia, o onze encarnado derrotou a formação da Polícia por 3-0. Os golos da formação orientada por Henrique Nunes foram apontados todos de cabeça por Pang Chi Hang, Filipe Duarte e Bernardo Marques.

O primeiro tento do encontro materializou-se aos 24 minutos. Depois de um lançamento do lado direito do ataque do Benfica, a bola chega a Cuco, que cruza para a área, onde surge Pan Chi Hang, a cabecear para o fundo da baliza defendida por Leon Chon Kit.

Foi já no segundo tempo que o Benfica acabaria por estabelecer o resultado final, com golos de dois defesas em bolas paradas.

Primeiro foi a vez de Bernardo Marques. À passagem da hora de jogo, o árbitro assinala canto na esquerda do ataque das águias. Marco Meireles bate o pontapé de canto e Bernardo Marques salta mais alto do que a defensiva contrária, apontando o 2-0.

Mais perto do final, quando o cronómetro indicava os 84 minutos, o árbitro assinala falta a favor da formação encarnada. Depois de um cruzamento no lado direito do ataque, na marcação do livre, Bernardo Marques volta a saltar mais alto. Desta vez o guarda-redes Leon Chon Kit nega-lhe o golo, mas a bola sobra para o outro central das águias – Filipe Duarte – que cabeceia para o resultado final, fazendo o 3-0.

No sábado, o Clube Desportivo Monte Carlo, outra das formações tidas como candidatas à conquista da Liga Elite esta temporada, confirmou o estatuto ao golear os sub-23 por 4-1.

Wong Chi Son, dianteiro da formação canarinha, foi um dos homens em destaque, ao bisar no desafio. Foi o próprio jogador que inaugurou o marcador, logo aos 10 minutos, de cabeça, após um canto na esquerda do ataque do Monte Carlo.

A resposta dos sub-23 chegou aos 38 minutos. Uma desatenção dos canarinhos permitiu que Bruce Sio se isolasse e o atleta, só com o guarda-redes adversário pela frente, Ho Man Fai, fez o tento da igualdade.

Aos 52 minutos, o Monte Carlo colocou-se definitivamente à frente do marcador. Após um cruzamento na esquerda, Miguel Noronha assiste, de primeira, Wong Chi Son, com o dianteiro apenas a precisar de desviar para o 2-1.

Onze minutos depois, o brasileiro Neto consegue isolar-se no meio da defesa dos sub-23 e aparece sozinho frente ao guarda-redes adversário, que contorna, antes de rematar para o 3-1. O 4-1 final chegou quando o relógio indicava 79 minutos, por Keverson Santana com um livre director marcado de forma exemplar.

