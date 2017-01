Au Kam San e os boletins que ninguém lê

O deputado quer saber quantas são e quanto custam ao Governo as publicações dadas à estampa pelos diferentes serviços e departamentos governamentais. Au calcula que tais registos sejam responsáveis pelo abate de mais de 600 árvores todos os anos.

Nunca se publicou tanto em Macau como agora, mas a tendência – sobretudo quando pressupõe despesas para o erário público – não agrada a todos. Numa interpelação escrita dirigida ao Governo, o deputado Au Kan San questiona o Executivo o número e a relevância das publicações impulsionadas e impressas sob os auspícios do Governo.

O deputado pró-democrata sustenta que o número de publicações da responsabilidade de serviços e departamentos governamentais que actualmente vêm a luz do dia é “absolutamente assombrosa”. Au Kam San defende que o número é ainda mais significativo se forem tidas em conta todas as associações e entidades privadas que recorrem a fundos públicos para dar à estampa as suas próprias publicações e boletins informativos.

Na interpelação escrita que dirige ao Governo, o deputado exige saber se há algum tipo de restrições ou de mecanismos de coordenação que norteiem a actividade editorial da Administração Pública. Au Kam San quer perceber ainda se o Executivo dispõe de algum tipo de directivas internas focadas na promoção da protecção ambiental através do fomento à utilização de papel reciclado e à promoção de práticas ecológicas, como o recurso a suportes digitais em detrimento dos suportes físicos.

O deputado pró-democrata estima que todos os anos sejam produzidas mais de uma centena de novas publicações de cariz informativo ou publicitário. Au – que não inclui nas contas as publicações da Assembleia Legislativa e catálogos e outras publicações especiais com a chancela do Instituto Cultural – calcula que as publicações do Governo, nas quais inclui boletins informativos, panfletos e edições especiais, sejam responsáveis pelo abate de mais de seis centenas de árvores. Para chegar à fasquia, o parlamentar parte do princípio que o Executivo imprime anualmente aproximadamente cinco milhões de páginas de necessidade discutível.

Na interpelação que fez chegar ao Governo, Au Kam San pergunta, antes de mais, se o Executivo dispõe de algum mecanismo de controlo do tamanho e da relevância das publicações financiadas com dinheiros públicos. No caso de não existir qualquer mecanismo, pergunta o deputado se os serviços e departamentos públicos podem publicar a seu bel prazer.

Au Kam San entende que os folhetos de natureza informativa, como os publicados pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) ou pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego desempenham um importante papel social, mas defende que a esmagadora maioria das publicações financiadas pelo Executivo não passam de trabalhos de propaganda sem qualquer relevo para a população e quer saber, por isso, ao certo quantas publicações são dadas anualmente à estampa com o beneplácito do Governo: “Quantas revistas, boletins informativos e relatórios periódicos são publicados todos os anos pelos diferentes departamentos do Governo? Quanto é que este processo custa ao Governo e quantos exemplares são publicados? Consegue o Governo avançar com esta tipo de informação?”, interroga o deputado.

Por fim, o deputado pergunta se a questão já motivou algum tipo de intervenção da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), tendo em conta que a quantidade de papel consumida anualmente no território é gigantesca: “A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental já considerou a criação de mecanismos de regulação que possam levar os departamentos do Governo a reduzir os gastos e a promover a utilização de papel reciclado?”, questiona o deputado