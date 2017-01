A procura de uma identidade que encontra expressão no teatro

A Biblioteca Sir Robert Ho Tun recebeu ontem uma palestra temática no âmbito da 16ª edição do Festival Fringe. A iniciativa traduziu-se por um espaço de partilha de experiências performativas, desenvolvidas sobretudo fora de Macau. Lam Teng Teng criou em Praga um espectáculo que busca uma definição da identidade de uma geração chinesa que cresceu entre diferentes regimes políticos e que oscila entre as várias camadas de uma cultura híbrida.

Sílvia Gonçalves

Foi perante uma sala cheia, na Biblioteca Robert Ho Tung, que ontem um conjunto de artistas partilhou experiências vividas no exterior. Integrada no Festival Fringe, a palestra temática “Teatro Estrangeiro – Corpo, Memória e Trabalho” contou com o testemunho de Lam Teng Teng, encenadora e actriz local que dinamizou em Praga a construção de um espectáculo sobre a identidade cultural híbrida de quem cresceu em Macau. Numa peça que se caracteriza por um recuo à infância da artista – e que será apresentada no território em Fevereiro – desenha-se uma tentativa de definir uma cultura entranhada de referências portuguesas, onde a comunidade chinesa, confessou a artista, se sente arredada do conceito “macaense”.

“Viemos partilhar as nossas experiências sobre como fazer uma performance em Praga, na República Checa. Eu e o Kevin Chio estivemos em Praga três anos, de 2013 a 2015. Estudei direcção de teatro alternativo e marionetas, na Academia de Artes Performativas”, conta Lam Teng Teng ao PONTO FINAL. A encenadora – que em 2014 fundou com Kevin Chio a companhia Rolling Puppet Alternative Theatre – recupera o processo de criação de um espectáculo com que procurou dar a conhecer ao público checo um lugar distante e desconhecido, que poucos sabiam enquadrar numa qualquer geografia: “Fizemos uma performance a que chamamos ‘Made in Macau’, introduzindo as minhas memórias de infância, sobre como é Macau. Porque na Europa Central muitos deles nem sequer conhecem Macau, alguns associam aos casinos ou temos que lhes falar em Hong Kong e pensam que somos de lá”, explicou

Durante a permanência no coração da Europa, os dois artistas buscaram uma definição identitária que lhes escapava e que se afigurava como uma teia de cruzamentos: “Nestes anos de estudo começamos a pensar sobre a nossa identidade enquanto pessoas de Macau, porque nem sequer podemos dizer que somos macaenses. Macaense não nos pertence, o nome. Por isso é-me muito difícil explicar, até a mim própria. Quem sou eu? Qual é a nossa tradição? É como um híbrido cultural”, arrisca.

Do outro lado, pediam-lhe a concretização de referências que não encaixavam nos dois artistas: “Na cultura ocidental as pessoas pedem-nos que mostremos marionetas chinesas, ópera chinesa, algo assim. Mas na verdade vimos de Macau, e em grande parte da minha vida fomos colonizados por portugueses, temos a cultura portuguesa. E na segunda metade da minha vida, de repente, voltamos para o regime comunista chinês. Começamos a descobrir que temos vindo a experienciar uma mudança muito rápida e crítica da sociedade”, observa a artista de 36 anos.

Lam Teng Teng alimentou-se da sua própria dúvida, procurou numa geração que viveu a transição entre regimes um qualquer encaixe entre dois mundos: “Nós somos os que vieram depois dos anos 80, tentei investigar a nossa geração nesta era, o que nos serve, por isso iniciei este projecto”.

O espectáculo haveria, contudo, de se afastar do conceito inicial da marioneta: “Usamos materiais, não exactamente marionetas figurativas, mas objectos, papéis. Quando estávamos a desenvolver o espectáculo tentamos fazer marionetas sofisticadas, mas apercebemo-nos que isto é sobre a minha infância, e nesse tempo Macau não tinha marionetas. Decidimos voltar ao original e muito autêntico do que somos”.

Fora do contexto desta edição do Fringe, onde a artista assume a curadoria de alguns espectáculos, a peça “Made in Macau” chega ao território no próximo mês: “Estaremos a 3 e 4 de Fevereiro em Hong Kong, depois faremos em Macau, a 18 e 19, no Edifício do Antigo Tribunal”, adianta.

Lam Teng Teng – que já foi designer e actriz – dedica-se agora também à direcção artística de uma companhia que arrisca a afirmação num contexto ingrato: “É muito duro porque não temos muitas performances cá. Em Macau a quantidade de público não é suficiente, gastamos muito tempo e recursos para construir uma performance, mas depois só podemos fazer no máximo dez espectáculos”, revela a artista, apostada, ainda assim, em fincar raízes no lugar a que pertence.