Um residente do Edifício Hong Tai deixou cair uma vela a arder quando conduzia um ritual religioso. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a vela caiu para o toldo das escadas, tendo queimado alguns objectos que ali se encontravam. Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, o homem já tinha apagado as chamas por iniciativa própria.

