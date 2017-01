Um trabalhador do Hotel Waldo, de nacionalidade vietnamita, inalou monóxido de carbono tendo-se sentido mal. O trabalhador dirigiu-se ao hospital Kiang Wu, onde lhe foi confirmada uma concentração de 23 por cento de monóxido de carbono no sangue. Segundo a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o Corpo de Bombeiros deslocou-se ao hotel tendo registado uma leitura de 11 PPM (partes por milhão) no terceiro andar da cave.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...