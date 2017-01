Tailândia: Italianos condenados por desrespeitar a bandeira

Dois jovens italianos foram esta semana condenados a sete meses de prisão na Tailândia por terem dessecrado a bandeira do país. Tobias Gamper, de 20 anos, e Ian Gerstgrasser, de 18, foram considerados culpados, por um tribunal tailandês, de desrespeito intencional para com um dos símbolos da Tailândia. O facto de não possuírem registo criminal levou as autoridades judiciais tailandesas a optar por uma pena mais leniente. Os dois jovens deverão cumprir a pena em Itália, país para o qual deverão ser extraditados nos próximos dias.

