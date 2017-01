Serviços de Internet: Conselho de Consumidores chama a atenção para cláusulas contratuais

O Conselho de Consumidores passou a pente fino a eficácia da fibra óptima e dos planos de banda larga fornecidos pelas duas operadoras de telecomunicações do território que oferecem serviços de Internet fixa e mais do que para as diferenças nos preços ou nas velocidades de download, chama a atenção para as cláusulas contratuais propostas por ambas as empresas.

O organismo liderado por Vong Kon Seng concluiu que os consumidores não mudam frequentemente de fornecedor e exorta, por isso, os clientes a escolher um plano adequado às suas necessidades. A principal diferença entre os serviços prestados por ambas as operadoras radica em aspectos secundários, nomeadamente o tarifário proposto por ambas as empresas no que diz respeito aos serviços diagnóstico e reparação. No caso de um dos fornecedores, não identificado na nota de imprensa enviada pelo Conselho de Consumidores às redacções, o serviço de diagnóstico ao domicílio é gratuito da primeira vez que é solicitado, sendo posteriormente cobrada uma taxa de 100 ou de 200 patacas, consoante o serviço seja prestado dentro ou fora do horário de expediente.

A outra operadora não cobra nem pelo diagnóstico, nem pela resolução de problemas de rede e também não solicita o pagamento prévio de uma mensalidade como depósito, mas exige o pagamento de uma prestação caso o consumidor decida interromper o contrato de forma unilateral.

O Conselho de Consumidores notou ainda uma diferenciação de três a nove por cento entre ambas as operadoras no que toca à relação entre a velocidade de download e de upload e sugere que os consumidores se devem informar plenamente – no que toca a aspectos a duração e as restrições respeitantes à cessação de contrato – antes de se comprometerem com um serviço.