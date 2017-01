A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego reiterou ontem que os serviços prestados pela plataforma alternativa de transportes UBER são considerados ilegais à luz da legislação em vigor no território e, como tal, vai continuar a mobilizar os meios necessários para garantir que a Lei é respeitada. Os responsáveis pela plataforma no território manifestaram ontem, em conferência de imprensa, a esperança de que seja possível garantir ao longo deste ano um entendimento com o Governo.

