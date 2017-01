Proprietários do Edifício Mayfair Garden protestam por falta de pagamento

Os proprietários das fracções do Edifício Mayfair Garden estiveram ontem no edifício Ginza Plaza, na Rua de Pedro Nolasco da Silva, a protestarem contra a antiga empresa responsável pelos procedimentos de gestão de condomínio. De acordo com os manifestantes, que se manifestaram com o recurso a cartazes, a empresa deixou uma dívida de 110 mil patacas em contas de electricidade.

Caso a Companhia de Electricidade de Macau tivesse optado por cortar o abastecimento de energia ao Edifício Mayfair Garden seriam mais de 800 as fracções que seriam afectadas.

Quatro horas depois do protesto, a CEM contou à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que tinha recebido um cheque da empresa de gestão de condomínio em causa e que estava a tratar da transferência do dinheiro.