Parada de carros alegóricos celebra entrada no Ano do Galo

No terceiro e oitavo dias do Ano Novo Lunar (30 de Janeiro e 4 de Fevereiro) Macau recebe a Parada de Celebração do Ano do Galo. O programa de celebrações do Festival da Primavera integra – para além do desfile de carros alegóricos – espectáculos culturais, fogo-de-artifício, um concurso fotográfico e uma mostra em que serão exibidos os veículos que participam na parada alegórica. O desfile leva este ano como tema “Homenagem dos pássaros à fénix pela chegada da Primavera”.

“Bandos de pássaros irão concentrar-se em Macau para comparecer ao quebrar do ovo para o nascimento da fénix dourada, trazendo felicidade, prosperidade, longevidade e boa fortuna aos residentes e visitantes de Macau, em celebração da chegada do Novo Ano Lunar”, descreve em comunicado a Direcção dos Serviços de Turismo (DST), que organiza as celebrações.

No centro de todas as atenções está a parada de carros alegóricos. O arranque do desfile tem lugar a 30 de Janeiro, pelas 20 horas, na área em frente do Centro de Ciência, onde terá início o desfile de 14 carros alegóricos, acompanhados de 688 animadores provenientes de cerca de 10 países e regiões. O desfile segue pela Avenida Dr. Sun Yat Sen e tem como ponto de chegada a praça do Lago Sai Van, frente à Torre de Macau. Serão colocadas bancadas para espectadores na rotunda em frente ao Centro de Ciência, na praça em frente ao Centro Ecuménico Kun Iam e na Rua da Torre de Macau.

O final da parada acontece com espectáculos culturais, a partir das 21 horas, na Praça do Lago Sai Van. O programa conta com as actuações dos cantores locais Ari, Alan Tse e Viviana Lo, em conjunto com os cantores de Hong Kong C AllStar, Fred Cheng e Joyce Cheng. O espectáculo de fogo de artifício terá lugar às 21h45. A Direcção dos Serviços de Turismo disponibiliza transporte gratuito com oito carreiras de ligação entre Macau, Taipa e Coloane e o local do evento.

Na parada do oitavo dia do Ano Novo Lunar, a 4 de Fevereiro, o desfile de carros alegóricos tem início às 20 horas e parte da Rua Norte do Patane, tendo como ponto de chegada o Jardim do Mercado de Iao Hon, onde haverá lugar às actuações de Hyper Lo, Josie Ho e AJ, de Macau e ainda de Benjamin Yuen, de Hong Kong.